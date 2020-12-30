Suriye medyası: Şam'ı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail tarafından başkent Şam'ı hedef alan saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 askerin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in uzun bir süredir Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan habere göre İsrail sınırlarındaki Celile bölgesinin kuzeyinden Şam'ın Nebi Habil bölgesindeki hava savunma birlikleri füzelerle hedef alındı.

عاجل مصدر عسكري : في تمام الساعة1،30من فجراليوم نفذ العدوالإسرائيلي عدواناًجوياًبرشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ٣ جنود و وقوع خسائرمادية — سانا عاجل (@SanaAjel) December 30, 2020

Suriye hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği belirtilen haberde; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 Suriye ordusu askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bilgisi verildi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşananlara ilişkin amatör kamera görüntüleri paylaştı.

Footage of a missile that fell in Zabadani, Countryside of Damascus, Syria 🇸🇾 pic.twitter.com/yra6kp22py — Suribelle (@Suribelle1) December 30, 2020

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, bu ayın başında yaptığı açıklamada Suriye topraklarındaki 'çok sayıda İran hedefine saldırılar düzenlediklerini' kaydetmişti.

Kohavi, "Bu yıl, çok sayıda gizli görevin yanı sıra tüm cephelerde 500'den fazla hedefi vurduk" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın Suriye'deki askeri faaliyetlerinin İsrail ordusunun saldırıları neticesinde 'net bir yavaşlama içinde olduğunu' iddia eden İsrail Genelkurmay Başkanı, "Ancak bu alandaki hedeflerimizi tamamlamak için hala daha uzun bir yolumuz var" demişti.