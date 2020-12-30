Yemen'de kabine üyelerinin ulaştığı Aden Havalimanı'nda patlama

​Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi.

Yémen: Explosion à l'aéroport d'Aden. Plusieurs victimes alors que l'aéroport accueillait les membres du gouvernement. pic.twitter.com/gRYHgymNRj — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) December 30, 2020

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Reuters haber ajansında yer alan haberde, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ve diğer kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehirde bulunan başbakanlık konutuna götürüldüğü ifade edildi.

#BREAKING: Explosion at #Yemen’s Aden Airport took place after a plane carrying the new government landed on Wednesday. This government is part of a power sharing deal with the STC. pic.twitter.com/i3l4yrkY5X — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) December 30, 2020

​İlk belirlemelere göre, patlama sonucu en 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor..