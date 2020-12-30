Suriye'de sivillerin bulunduğu otobüse saldırı: 28 ölü

Suriye'de sivillerin bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırıda 28 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, bugün saat 16.00 sıralarında Deyrezzor-Tedmur karayolunda bulunan Kebacib bölgesinde, sivilleri bulunduğu bir otobüs saldırıya uğradı.

Haberde, saldırıda 28 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin daha yaralandığı ifade edildi.

#عاجل #سانا

مراسل سانا في دير الزور: تعرض حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بولمان على طريق دير الزور ـــ تدمر في منطقة كباجب لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 25 مواطناً وجرح 13 آخرين — سانا عاجل (@SanaAjel) December 30, 2020

Saldırı düzenleyen silahlı grubun, ABD güçlerinin kontrolünde olan ve Ürdün sınırında yer alan Tanf bölgesi yönünden geldiği bilgisi verilen haberde, militanların otobüsü yaktıktan sonra çölde izini kaybettirdiği kaydedildi.

Olay yerine gelen Suriye ordusu askerleri yaralılara yardım ederek onları Deyrezzor'daki askeri hastaneye ulaştırdı.

فيديو متداول حول الهجوم الذي تعرضت له إحدى الحافلات على طريق #دير_الزور - #تدمر pic.twitter.com/KQ6VLGwWcD — خالد اسكيف (@khalediskef) December 30, 2020

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