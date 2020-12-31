Rus Dışişleri'nden Aden Havalimanı'nı hedef alan saldırıyla ilgili yorum: Titiz ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in güneyindeki Aden Havalimanı'nı hedef alan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, olayla ilgili titiz ve tarafsız bir soruşturmanın yapılması gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aden Havalimanı'na Yemen'in güneyinde kurulan yeni hükümetin kabine mensuplarının iniş yaptığı sırada düzenlenen füze saldırısını değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova bu suçu şiddetle kınıyor. Titiz ve tarafsız soruşturma yapılmasını destekliyoruz. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'Aden Havalimanı'nı hedef alan bu cüretkar saldırının, Yemen'de uzayıp giden askeri ve siyasi krize en kısa zamanda geniş kapsamlı siyasi çözüm bulma ihtiyacını doğruladığı' kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

'Yemen'de çatışan tüm tarafların uygun uzlaştırıcı anlaşma geliştirmediği sürece, kamu güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanması ve Yemen'de bulunan Arap Yarımadası El Kaidesi, IŞİD ve diğer terör gruplarına karşı kararlı mücadele dahil bu ülkenin sayısız sorununa çözüm bulmanın imkansız olduğuna inanıyoruz."

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında geçen yıl imzalanan Riyad Anlaşması'nın üzerinden bir yıl geçtikten sonra geçen hafta yeni hükümet kurulmuştu.