Irak Başbakanı Kazımi: 2020 yılında IŞİD'in kökünü kazıdık

Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin bu yıl IŞİD'i tamamen ortadan kaldırdığını, 2021'de ülkedeki güvenlik durumunun daha iyi olacağını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yıllık konferansının ardından basın açıklaması yaptı.

Kazımi, açıklamasında "2020 yılının başarıları büyük ve gurur verici. Bunlar IŞİD'in tamamen kökünün kazınması/ortadan kaldırılması, örgütün tüm büyüme kapılarının kapatılması ve kötü niyetli girişimlerinin engellenmesidir. 2021 yılında güvenlik düzeyi daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

'Sıkıntıların henüz bitmediğine' işaret eden Kazımi, "Hala yapacak çok işimiz var. Hala kaçak silahlar, suç çeteleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşiret anlaşmazlıkları bulunuyor. Bunlarla yüzleşmek ve caydırmak için hepimizin dayanışma göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Emniyet teşkilatı yönetiminden, kişisel meseleleri bırakmalarını ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen hedeflere odaklanmalarını isteyen Kazımi, güvenlik konusundaki çalışmalarda gereken entegrasyonu sağlamak için istihbari çabaları birleştirme çağrısında bulundu.