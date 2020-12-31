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    İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani

    İran yargısına göre ABD'nin Süleymani suikastında Britanya güvenlik şirketi ve Almanya'daki hava üssü önemli rol oynadı

    © REUTERS / Naif Rahma
    Ortadoğu
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    Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı, ABD'ye İranlı komutanın Bağdat Havalimanı'na girişiyle ilgiliyi bilgiyi Britanyalı güvenlik şirketi G4S'nin verdiğini, suikastı gerçekleştiren SİHA'nın Ramstein'dan yönetildiğini duyurdu.

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de Irak'taki Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın emrini verdiği suikasta kurban gitmesinin yıldönümü yaklaşırken, İran yargısı Britanya merkezli küresel güvenlik şirketi G4S'yi suikastla ilgili ABD güçlerine istihbarat sağlamakla suçladı.

    Bağdat Havalimanı uçuş güvenliği G4S'ye emanet

    Süleymani suikastının hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı Ali Elkasimihr, Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S'nin suikasttaki rolüne dair şunları söyledi:

    "Bu dosyadaki önemli ve dikkati çekici konulardan biri de Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S'nin Kudüs Gücü komutanına suikasttaki rolüdür. Bu şirketin ajanları, komutan Süleymani ile arkadaşları havalimanına giriş yaptığı an bu istihbaratı teröristlere (ABD güçleri) iletmiştir." 

    G4S, küresel çapta faaliyet gösteriyor ve Ortadoğu'da yoğun iş yapıyor.

    Daha önce Iraklı Şii ağırlıklı milis örgütlenmesi Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehli'l Hak'ın lideri Kays El Hazali, G4S'ye aynı suçlamayı yöneltmişti.

    G4S: Kesinlikle hiçbir şekilde müdahil değiliz

    Bu arada İngiliz The Sun gazetesine göre suçlamaları 'tümüyle temelsiz' diye reddeden bir G4S sözcüsü, 'Süleymani ile beraberindeki Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'e yönelik 3 Ocak 2020 saldırısına kesinlikle hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını' savundu.

    ABD'nin SİHA saldırılarının üssü Ramstein

    Tahran Başsavcısı, Süleymani suikastında Almanya'da ABD'nin kullandığı Ramstein hava üssünün de rolü olduğunu, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten İranlı komutanı hedef alan silahlı insansız hava aracının (SİHA) yönetildiğinin tespit edildiğini de aktardı.

    'Bacaklarınızı bölgeden keseceğiz'

    Elkasimihr, tüm bu kişilerin kimlik tespiti için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü, suçun faillerine yönelik şikayetleri uluslararası mahkemelere sunacaklarını belirtti.

    Suikastın yıldönümü yaklaşırken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de ABD'ye Süleymani'nin intikamını alma hakkını saklı tuttukları uyarısı eşliğinde "Generalimizin elini kestiniz ve biz de sizin bacaklarınızı bölgeden keseceğiz ve o güne kadar direnmeye devam edeceğiz" açıklaması gelmişti.

    Etiketler:
    Donald Trump, ABD, Ebu Mehdi el Mühendis, Haşdi Şabi, Havalimanı, Havaalanı, Bağdat, Irak, İran, Kasım Süleymani, Suikast, SİHA, İHA, Ramstein Hava Üssü, hava üssü, Alman, Almanya, İngiliz, G4S, İngiltere, Britanya
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