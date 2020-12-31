İsrail ordusunun yıllık raporunda Suriye'de 50 hedefe saldırı itirafı

İsrail ordusunun yıllık raporunda 2020'de Suriye'de büyük çoğunluğu İran destekli gruplara ait 50 hedefe saldırı düzenlendiği, İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın 2 saldırı girişiminin engellendiği dile getirildi.

2277 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 176 roket atışı düzenlendiğini aktaran rapora göre, bu roketlerden 80'i İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi, 90'ı da İsrail'de açık araziye düştü. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da muhtelif suçlamalar eşliğinde 2277 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Arap İsyanları döneminin başladığı 2011'den beri başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlediği belirlenmiş durumda.