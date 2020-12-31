Zarif: Trump'ın İran'la savaş bahanesi yaratmak için komplo kurduğuna dair istihbarat elde ettik

2020'de dünyanın koronavirüs pandemisinden kırılmasına ve en çok vakayla ölümün görüldüğü ülkenin ABD olmasına rağmen, Başkan Donald Trump'ın son dönemine, yine İran'ı vurma planlarının sızması damga vurdu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yılsonu mesajında Trump'ın Kovid-19'la mücadele etmek yerine kafayı Tahran'a taktığına dikkat çekti.

'Kovid'le savaşmak yerine İran'la uğraştı'

ABD Başkanı'nın Ortadoğu'da nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-52 uçurmak ve donanma konuşlandırmak için milyarlarca doları israf ettiğini belirten Zarif, "Irak'ta elde edilen istihbarat, savaş bahanesi uydurmak için komplo kurulduğuna işaret ediyor" diye devam etti.

Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region



Intelligence from Iraq indicate plot to FABRICATE pretext for war.



Iran doesn't seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests. — Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020

Dışişleri Bakanı, İran'ın savaş istemediğinin, ama gerekirse halkını, güvenliğini ve yaşamsal çıkarlarını açıkça ve doğrudan savunacağının altını çizdi.

Daha önce Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roket saldırılarından İran'ı sorumlu tutup 'bir Amerikalı ölürse İran'dan hesap soracağına' dair tweetler atmıştı.

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

45 gün içinde 3. kez B-52 konuşlandırması

Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın birinci yıldönümü yaklaşırken, dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) iki B-52'yi daha Ortadoğu'ya gönderdiği açıklaması geldi. Bu, ABD'nin Ortadoğu'ya 45 gün içinde 3. kez B-52 konuşlandırması oldu.

@usairforce B-52H "Stratofortress" aircrews from the @AFGlobalStrike headquartered @TeamMinot made a deliberate appearance in the Middle East today to underscore the U.S. military's commitment to regional security @DeptDefence @USAFCENT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 30, 2020

'Hukuk ve çok taraflılık aşağılamasıyla geçen bu delilik dönemini bitirelim'

Yeni yıl mesajında da Trump'ın gidişine atıf yapan Zarif, "Bu ıstırap yılını bitirirken, gelecek yıl için yeni başlangıçlar umut edelim, hukuk ve çok taraflılık aşağılamasıyla geçen bu delilik dönemini, bu kadar çok kan dökülmesine, teröre ve zulme neden olan bu dört yılı sona erdirelim" diyerek ekledi:

As we end a year of anguish, let us hope for new beginnings in the coming year, ending the insane era of contempt for law and multilateralism—a four-year one that caused so much bloodshed, terror & cruelty.



Let's join together to make 2021 a peaceful, healthy & Happy New Year. pic.twitter.com/jIAozeyHlV — Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020

"2021'i barışçı, sağlıklı, mutlu bir yeni yıl yapmak için birleşelim."