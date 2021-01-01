'UAEK, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 20’ye çıkarmayı planladığını bildirdi’

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “UAEK Başkanı, yönetim kuruluna ve BM Güvenlik Konseyi’ne, Tahran’ın uranyumu yüzde 20’ye kadar zenginleştirme niyetini duyurduğu bildirdi” diye açıkladı.

#IAEA DG reported to the Board of Governors and #UNSC about intention of #Tehran to start enrichment op to 20%. Usually such confidential reports are leaked to media in 10 minutes. Today it happened in about 2 hours. The person who leaks is a human being - relaxed on the holiday. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 1, 2021

​ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak çekilme kararını almıştı. İran, geçen yılın Ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.