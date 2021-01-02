Zarif: İsrailli ajan-provokatörler Trump'ı İran ile savaşa sokmak için Amerikalılara saldırılar planlıyor

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan-provokatörlerin, Trump'ı sahte bir savaş nedeni ile karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump'a "Tuzağa karşı dikkatli ol" diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulundu.
New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.— Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021
Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.
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