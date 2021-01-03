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    İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami

    İranlı komutan ABD'yi uyardı: Düşmanlardan gelen hiçbir tehdit ve saldırıyı cevapsız bırakmayacağız

    © REUTERS / WANA
    Ortadoğu
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    İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret etti. 

    İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, BAE'nin mülkiyet hakkı iddia ettiği ve İran'ın kontrolünde bulunan Basra Körfezi'ndeki adada görevli askerleri ziyaret etti.

    Selami, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, ulusal bağımsızlığımızın ayrılmaz parçası ve bölge dışındaki güçlerle mücadelede en öndeki savunma hattımızdır" dedi.

    ABD ile gerginliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selami, "Düşmanlardan gelen hiçbir tehdit ve saldırıyı cevapsız bırakmayacağız." ifadesini kullandı. 

    İran ile BAE arasındaki tartışmalı adalar

    Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa Adası'nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor.

    Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yıllarında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

    İran, adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri sürüyor. İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

    Abu Dabi yönetimi ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

    Trump'ın görevden ayrılmadan önce İran'ın nükleer ve askeri tesislerine saldıracağı endişesi

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği iki hafta önce füze saldırısıyla hedef alınmıştı. Washington yönetimi, Irak'taki İran destekli milis grupları suçlarken milisler saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

    Saldırının ardından Twitter hesabından İran'a ait olduğunu iddia ettiği roketlerin fotoğraflarını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentilerini duyuyoruz. İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım" uyarısında bulunmuştu. 

    İran'ın Kasım Süleymani suikastının birinci yılı dolayısıyla ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleme ihtimaline karşı Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevk etmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ajanlarının ABD'yi İran'a karşı savaşa sokmak için Irak'taki Amerikalılara saldırmayı planlandığına dair istihbarata sahip olduklarını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise iki gün önce bölgede görevli USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'dan çekme kararı almıştı. 

    ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalması bekleniyor ancak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İran'ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenleyebileceğine dair endişeler İran'da ve uluslararası medyada yer buluyor. 

     

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