Kasım Süleymani suikastının 1. yıldönümü: Irak'ta binlerce kişi Bağdat Havalimanı'nda toplandı

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları eski generali Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma gösterisi düzenliyor.
Tribute to Al Muhandis and Hajj Qassem at the location of their martyrdom on the road to Baghdad Airport 💔- Allah Yerhamhom Brave Heroes🕊 pic.twitter.com/acxjGMEWsL— Suribelle (@PalmyraDove) January 2, 2021
Baghdad airport pic.twitter.com/NLvKGqsQzr— spriters (@neccamc1) January 2, 2021
İranlı generalin suikastını anmak için mum yakan Iraklılar, Süleymani'nin öldürüldüğü havalimanı yakınlarında düzenlenen gösteride ABD karşıtı sloganlar attı.
Iraqi people chant anti-American slogans at the martyrdom site of Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Mohandes, at Baghdad airport. pic.twitter.com/KTLqLi3FNT— spriters (@neccamc1) January 2, 2021
Baghdad Airport Street, the site of the martyrdom of Sardar Soleimani and Abu Mahdi Al-Mohandes, has now become the site of a glorious commemoration ceremony. pic.twitter.com/IfzWq4Y6Zi— spriters (@neccamc1) January 2, 2021
Thousands gather at the site of American murder of Iranian General Qassim Soleimani and Iraqi commander Al-Muhandis, near Baghdad Airport in #Iraq pic.twitter.com/UVV8kfJXeP— 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) January 2, 2021
Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.
Thousands of Iraqis brave the cold to remember the night of the first anniversary of American murder of Iranian general Qassim Soleimani and Iraqi commander Abu Mahdi Al-Muhandid pic.twitter.com/9wpJhD7q2X— 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) January 2, 2021
Currently at the scene of the explosion near Baghdad airport. #WeRemember pic.twitter.com/8D8dbsZaxw— rawan (@shiafied) January 2, 2021
Thousands of cars and coaches fill the roads around Baghdad Airport as Iraqis remember the martyrdom of Iran General Soleimani and Iraqi commander Abu Mahdi Al-Muhandis exactly one year ago pic.twitter.com/XnPYPgxsFu— 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) January 2, 2021
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