Batı ambargosunun gölgesinde Suriye: Ekmek için 6 saat bekliyorlar

Suriye'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle halk ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Temel gıda malzemelerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların bir ekmek almak için 6 saate kadar sıra beklediği belirtiliyor.

Batı ülkelerinin Suriye'ye uyguladığı ekonomik ambargolar, ülke genelinde ekonomik zorluklara yol açıyor.

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle, halkın ekmeğe ulaşmak konusunda dahi sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.

Devletin üç çocuklu ailelerin almalarına izin verdiği iki paket yuvarlak yassı pide ekmeği için sabah saatlerinde evinden ayrıldığını söyleyen Şamlı Abu Alaa, ekmeğe ulaşmak için 6 saat sıra beklediğini söylüyor:

"Günümün yarısında ekmek, diğer yarısında ise benzin alabilmek için sıra bekliyorum."

Ülkenin dört bir yanındaki Suriyeliler, uygulanan ambargolar nedeniyle ekmek kıtlığı ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı, bir zamanlar orta gelirli olarak tanımlanan Suriye'deki yaklaşık 9.3 milyon insanın gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.