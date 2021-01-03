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    Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 1. ölüm yılı

    Süleymani suikastının 1. yıldönümü: İran, Irak, Lübnan ve Yemen'de yüzbinler sokakta

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    Ortadoğu
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    Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 1. ölüm yılı münasebetiyle, İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlendi. Kentteki Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğradı.

    ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı.

    Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törene İranlı generalin ailesi ile çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkili ile binlerce İranlı katıldı.

    ​Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.

    Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende, İranlı generalin ailesi ile üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu. Törene, bir çoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan binlerce İranlı katıldı.

    İran'ın yanı sıra, Irak, Lübnan ve Yemen'de de yüzbinlerce kişinin katıldığı geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

    Süleymani'nin öldürüldüğü Irak'ta gösteriler

    Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenlendi.

    Gösteriye katılanlar, ABD karşıtı slogan attı.

    Bağdat'ta güvenlik alarmı

    Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında İran'a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi.

    Ülkedeki İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali Süleymani suikastının yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulundu. Bağdat yönetimi, Süleymani suikastının yıl dönümünde başkentteki Yeşil Bölge veya ABD üslerinin bulunduğu diğer kentlerde olası füze saldırılarından endişe ediyor.

    ​Irak Polisinden Yüzbaşı Ahmed Halef yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta güvenlik durumu gergin. Başkentte Yeşil Bölgeyi hedef alacak herhangi bir füze saldırısı girişimi ihtimaline karşı güvenlik güçleri konuşlandırılıyor" dedi.

    Halef, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesinin birinci yılında silahlı grupların Yeşil Bölge'ye veya ABD askeri güçlerine saldırma niyetinde olmadığına dair güvencelere rağmen bu önlemlerin alındığına dikkati çekti.

    İran ile ABD arasındaki gerilim azalmadı

    İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın üzerinden bir yıl geçerken Tahran ile Washington arasındaki çatışma ihtimali azalmadı ve İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi.

    Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu. Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin daveti üzerine Bağdat'a giden Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020 Cuma günü sabaha karşı yerel saatle tam 01.20'de ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından (SİHA) ateşlenen füzeyle hedef alındı.

    Süleymani'nin öldürülmeden önce İran'ın BAE ve Suudi Arabistan ile gerginliği azaltmak için sürdürdüğü görüşmeleri yönettiği ortaya çıktı.

    Savaş riski devam ediyor

    İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi. Tahran'ın veya bölgedeki milis güçlerin Süleymani suikastının yıl dönümünde ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleyeceğine dair istihbarat üzerine Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevketti.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD yönetimini "savaş bahanesi üretmek için komplolar kurmakla" suçladı.

    Biden dönemi ile yeni bir sayfa açılır mı?

    ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalması bekleniyor ancak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İran'ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenleyebileceğine dair endişeler İran'da ve uluslararası medyada yer buluyor.

    Süleymani suikastı

    Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

    Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor.

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