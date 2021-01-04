Mısır’da 'Kovid-19 hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle öldü' iddialarına soruşturma

Mısır'da Kovid-19 hastası 4 kişinin oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili görüntülerin geçen cumartesi sosyal medyaya yansıması tepkilere neden oldu.

Sağlık Bakanlığı, ölümlerin oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle olduğu iddialarını reddetse de olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Hüseyniye Pandemi Hastanesi'nde çalışan doktorlar ve hemşireler ifadeye çağrıldı.

Söz konusu videoda, yoğun bakım ünitesindeki panik ve bir kadının oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hastanede yatan yakınının hayatını kaybettiğini söylediği duyuluyor.

‘There’s no oxygen. Everyone in the ICU has died’



Shocking videos from Egypt show chaos inside two hospitals as oxygen supplies allegedly ran out, sending people into a panic and leaving at least 6 patients dead pic.twitter.com/ePk4NAfunP — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 3, 2021

Yaklaşık 100 milyonluk nüfusuyla Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, bugün kadar 7.800 ölüm ve 140.000'den fazla Kovid-19 vakası bildirdi. Ancak, ülkedeki gerçek vaka sayısının, sınırlı testler ve evde veya özel hastanelerde tedavi gördüğü için sayılamayan hastalar nedeniyle çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.