1 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapan İsrail, 'aşılama yarışında' dünyanın lideri konumunda

İsrail yönetimi, yaklaşık 9.3 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı basın açıklamasında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozunun vurulduğu kişi sayısının 1 milyona ulaştığını belirterek bu alanda tüm rekorları kırdıklarını ve tüm dünyanın önünde olduklarını vurguladı.

Ülkesinin aşılama sürecini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Netanyahu, Kovid-19 salgınını yenmek için 5.5 milyon İsraillinin aşılanmasının yeterli olacağını ifade etti.

İsrail'de 20 Aralık'ta sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler öncelikli olmak üzere Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı.

Yaklaşık 9.3 milyon nüfuslu İsrail'de, 3 bin 338 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 426 binin

üzerinde.