İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Basra Körfezi'nde durduruldu" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtilirken geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği kaydedildi.

#Iran’s IRGC officially confirmed that its navy seized South Korean tanker "China Hankok" this morning for polluting environment. The vessel was en route from the port of Al-Jubail in Saudi Arabia to South Korea, carrying 7,200 tons of ethanol.#SouthKorea pic.twitter.com/Dk1bDSb2OL — Abas Aslani (@AbasAslani) January 4, 2021

​