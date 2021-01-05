BM’den İran’a uranyum çağrısı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, “Tüm taraflara, İran’ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın hükümlerini yerine getirmesi gerektiklerine net bir şekilde ortaya koyduk. İran’ı da Kapsamlı Ortak Eylem Planı hükümlerini yerine getirmeye ve Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı (UAEK) ile işbirliği yapmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

UAEK Başkanı Rafael Grossi, 1 Ocak’ta kurumun yönetim kurulu ile BM Güvenlik Konseyi’ni, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 20’ye çıkarma planı hakkında bilgilendirmişti. Bugün de İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran’ın Fordo Nükleer Tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu.

ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak çekilme kararını almıştı. İran, geçen yılın Ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.