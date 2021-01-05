İran: Güney Kore 7 milyar dolarımızı rehin tutuyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rebii, videokonferans yöntemi ile başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın söz konusu gemiye Basra Körfezi'ne petrol kirliliği yayması nedeniyle el koyduğunu belirten Rebii, geminin olaydan önce bu konuda uyarıldığını belirtti.

Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir. Yaptırım uygulanmadığı iddia edilen ürünler söz konusu olduğunda bile, zorlu koşullar nedeniyle halkımız için hayati önemde olan birkaç milyon ton ilaç ve ürünün ithalatından dahi asılsız gerekçelerle kaçındılar" ifadelerini kullandı.

Güney Kore hükümetinin İran varlıklarının ülkeye transferi için çaba sarf etmediğini kaydeden Rebii, "Biz rehin alan taraf olmadık. Eğer rehin alan taraf varsa, o da Güney Kore hükümetidir. Milletimizin tarihi hafızası bunu unutmayacaktır" dedi.