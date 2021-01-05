Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Katar Emiri'ne karşılama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için ülkeye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi sarılarak karşıladı.

Dün Suudi Arabistan ile Katar arasında gerçekleşen sınırların açılması anlaşmasının ardından, Katar Emiri Al Sani bugün 41. KİK Zirvesi'ne katılmak üzere El-Ula kentine vardı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yayınladığı videoda, Veliaht Prens Bin Selman'ın, Al Sani'ye uçaktan indikten sonra sıcak bir karşılama yaptığı ve ikilinin sarıldığı görüldü.

Watch the moment Qatar’s Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani arrives in Saudi Arabia for a historic summit of the Gulf Cooperation Council.



He was greeted by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman 👇 pic.twitter.com/p6iD54YsWe — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 5, 2021

Körfez'deki Katar'a yönelik abluka 3,5 yıl sonra bitiyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi", 3,5 yılın ardından bugün resmi olarak sona eriyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ın, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını söylemesi, Körfez'de yıllardır devam eden düğümün çözüldüğüne ilişkin ilk işareti temsil etti.

Ardından, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bugün Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne şahsen katılacağı bildirildi.

Anlaşma bugün KİK zirvesinde imzalanıyor

Haber sitesi Axios'un ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katar ve Suudi Arabistan arasında 3,5 yıldır süren krizin ardından varılan anlaşma için imzalar bugün atılacak.

Bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasında süren krizin çözülmesi için "büyük bir adım" olarak nitelendirilen anlaşmaya ABD'nin ara buluculuk ettiği belirtiliyor.

Axios'a konuşan kaynaklar, hem Katar hem Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayı Donald Trump yönetimine yönelik bir "jest" olarak gördüğünü ve bu ülkelerin yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için temiz bir sayfa açmaya hazırlandığını belirtti.

Anlaşmada, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a 2017'den bu yana uyguladığı hava, kara ve deniz ambargosunu kaldırması bekleniyor.

Buna karşılık ise Katar, 3 Körfez komşusuna açtığı davaları geri çekecek ve taraflar birbirine yönelik medyada yürüttükleri karalama kampanyalarına son verecek.

Katar ve Suudi Arabistan arasında varılan bu anlaşmada Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in payının büyük olduğu ifade ediliyor.

Körfez krizi nasıl başladı?

Körfez ülkeleri arasında benzeri görülmemiş krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs 2017 gecesi geç saatlerde Katar resmi ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani’ye atfen ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanmasının ardından başladı.

Doha, bunun siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarının işi olduğunu ve Emir Şeyh Temim'in böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayınlarını yoğunlaştırarak devam ettirdi.

Takvimler 5 Haziran'ı gösterdiğinde Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, sabah saatlerinde Doha ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını, hava sahalarını Katar'a kapattıklarını açıkladı. Katar'ın dış dünyaya açılan tek kara kapısının da Riyad tarafından kapatılmasıyla Körfez'in tarihteki en büyük diplomatik krizi başladı.

Katar'ı "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla diplomatik ablukaya alan Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini, Katarlıların da aynı şekilde ülkelerinden ayrılmalarını talep etti.

Katar'ın Arap Baharı sonrasında elde ettiği yumuşak güçten rahatsız olan ya da abluka uygulayan ülkelerin "çek defteri diplomasisi"nden faydalanan bazı ülkeler de aynı şekilde Katar'a yönelik abluka kararına destek verip diplomatik ilişkilerini kestiler.