Katar Dışişleri Bakanı: Bugün anlaşmazlık sayfası kapandı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk ruhuyla Körfez halklarının iyiliği için dayanışma ve iş birliğinin anlamını güçlendirecek yeni bir sayfa açmak ve bölgenin maruz kaldığı sorunlara karşı koymak amacıyla bugün anlaşmazlık sayfası kapandı" ifadelerini kullandı.

Krizin çözümü için harcadığı yoğun çabadan dolayı Kuveyt'e teşekkür eden Bin Abdurrahman, Katar'ın, Emir Şeyh Temim bin Hamed el-Sani önderliğinde Körfez ve Arap ortak iş birliği çalışmalarına devam etmeyi arzuladığını aktardı.

تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي. pic.twitter.com/fZ2OyBbNnt — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2021

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prenshavalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa el-Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud el-Said, Kuveyt'ten Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'in yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri de zirvede hazır bulunan isimler arasında yer aldı.