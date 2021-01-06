ABD'den Rusya'ya 'Şam'ı kimyasal silah kullandığını kabul ettir' çağrısı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mills, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya ve diğer ülkelere, Suriye hükümetini kimyasal silah kullandığını itiraf etmeye ikna etme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Suriye'nin kimyasal dosyasını görüşmek için toplandı. ABD dahil bazı Batı ülkeleri bir kez daha Şam'ı, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Richard Mills, yaptığı açıklamada "Güvenlik Konseyi’nin, kimyasal silah kullananların ciddi sonuçlarla karşılaşmasını sağlamaktan sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sessiz kalarak kimyasal silah kullanımının kabul edilebilir veya normal bir şey haline gelmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) sergilediği 'güvenilir, objektif ve profesyonel yaklaşımı' memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren ABD’li diplomat, "Rusya’yı ve Esad rejiminin savunucusu olan diğer ülkeleri, Suriye’yi kimyasal silah kullanımı ve mevcut kimyasal silah stokları ile ilgili gerçekleri söylemeye teşvik etmeye çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı, OPCW Teknik Sekreterliği’nin Suriye’ye yönelik sergilediği çifte standartlara dikkat çekti.

OPCW’nin 'siyasi manipülasyon ve istenmeyenleri cezalandırma aracına' dönüştüğünü kaydeden Rus diplomat, 'ciddi bir şekilde siyasallaştırma hastalığına yakalanan' OPCW’yi 'tedavi etme' çağrısında bulundu.

Suriye: Fransa ve Britanya, teröristlerin kimyasal silah kullanımını örtbas etti

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise, açıklamasında Suriye'de kimyasal silahın ilk olarak Mart 2013'ye Halep'in Han Asel bölgesinde silahlı gruplar tarafından kullanıldığını hatırlattı.

"Fransa ve Britanya, teröristlerin kimyasal silah kullanımını örtbas etti" diyen Caferi, OPCW'nin Batı ülkeleri tarafından Suriye'ye karşı yürütülen savaşta bir araç haline getirildiğini kaydetti.

Suriyeli diplomat, ülkesinin her türlü kimyasal silah ve kitle imha silahının kullanımını kınadığını belirtti.