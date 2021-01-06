İsrail, 'Husi tehdidine karşı' Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentinin farklı noktalarına demir kubbe sistemi yerleştirdiği belirtildi.
Haberde, söz konusu adımın Yemen’deki Husi Hareketinin tehditleri ile Mısır’ın Sina Yarımadası’nda “terör örgütlerinin” faaliyetleri nedeniyle atıldığı iddia edildi.
İsrail makamları, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da suikaste kurban gitmesinin ardından, İran’ın Suriye, Lübnan ile Gazze Şeridi ve Yemen’deki Husi tehdidine karşı alarm durumuna geçmişti.
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