İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha: Hava savunma sistemleri roketlerin büyük bölümünü önledi

İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara rağmen Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Suriye ordusundan yapılan açıklamaya göre dün gece yerel saatle 23.10'da İsrail güçleri, işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesindeki hava sahasından bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma sistemleri, Şam'ın güneyine fırlatılan roketlerin büyük bölümünü önledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin İsrail roketlerine önleme yaptığı anların görüntülerini yayınladı.

İsrail son olarak 30 Aralık'ta Şam kırsalını roketlerle hedef almış, bir Suriye askeri hayatını kaybetmiş, üçü de yaralanmıştı.

İsrail yönetimi, bu saldırılarla Suriye topraklarındaki İran askeri varlığına karşı koymaya çalıştıklarını savunuyor.