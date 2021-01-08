İran, Basra Körfezi'nde yeraltı füze üssü kurdu

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hürmüzgan eyaletinde Basra Körfezi kıyısındaki bir yeraltı füze üssünün açılış törenine katıldı.

Yeraltı üssünün donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söyleyen Selami, "Toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını ve İslam Devrimi'nin kazanımlarını savunmadaki mantığımız güçleniyor" dedi.

Selami, üste bulunan füzelerin yüzlerce kilometre menzile sahip olduğunu ve anti-elektronik harp yetenekleri dahil olmak üzere yıkıcı güce sahip olduğunu belirtti.

پایگاه موشکی #سپاه در سواحل #خلیج‌_فارس



فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از این پایگاه:

منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاورد‌های انقلاب اسلامی «قوی شدن» است pic.twitter.com/d3zGOV84jT — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2021

​İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koymuştu

İran ile ABD arasındaki gerilim, Pazartesi günü Devrim Muhafızları'nın Hürmüz boğazlarında Güney Kore bandralı bir tankere el koymasıyla artmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir. Yaptırım uygulanmadığı iddia edilen ürünler söz konusu olduğunda bile, zorlu koşullar nedeniyle halkımız için hayati önemde olan birkaç milyon ton ilaç ve ürünün ithalatından dahi asılsız gerekçelerle kaçındılar" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri ise, Güney Kore'ye ait geminin alıkonulması tamamen teknik bir mesele olduğunu açıklamıştı.