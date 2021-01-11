Filistin, Ortadoğu’da Sputnik V aşısını tescilleyen ilk ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Rus Sputnik V aşısını tescil etti.

RDIF, Filistin’in Ortadoğu’da Sputnik V aşısını tescil eden ilk ülke olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, aşı ülkede ek klinik testler olmadan acil kullanım yetkilendirme prosedürü çerçevesinde tescillendi. Aşının tescilinde Cezayir, Arjantin, Bolivya ve Sırbistan’da da aynı prosedürden yararlanılmıştı.

Aşının Filistin’e sevkiyatının 2021’in ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. İlk partinin bir ay içerisinde ülkeye ulaşması bekleniyor.

K. Dmitriev, RDIF CEO: Palestine is the first country in MidEast to register Sputnik V. It’s already registered in Europe (Russia, Belarus, Serbia), LatAm (Argentina, Bolivia), Africa (Algeria). More countries to follow in Jan, saving lives & economies. https://t.co/NY0Cbzr0tO — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 11, 2021

​RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının yüksek kalitesi ve etkisi nedeniyle, ilgilenen ülkelerin sayısının giderek arttığını ifade etti.

Bu ilginin aşının tescil edildiği, sevkiyatının ve üretiminin yapıldığı coğrafyanın genişlemesine yol açtığını kaydeden Dmitriyev, “Sputnik V’nin Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın yanı sıra şimdi de Ortadoğu’da mevcut olacak olmasından mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, bunun koronavirüs salgınına karşı ortak bir zafer elde etmek için güçlerini daha fazla birleştirme imkanı vereceğini belirtti.