Suriye’de mayınlar çocukları öldürmeye devam ediyor

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Teröristlerin Der’a ilindeki Şeyh Miskin’de bıraktığı mayının infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti ve 10 çocuk daha yaralandı” dendi.

Militanlar, yerleşik birimlerinden çekilirken binalara ve sokaklara mayın yerleştirdi, oyuncak süsü verdiği patlayıcı cihazlar bıraktı. Suriyeli uzmanların her gün sürdürdüğü mayın temizleme çalışmalarına rağmen ülkenin farklı bölgelerinden dönem dönem başta çocuklar olmak üzere sivillerin mayına basarak öldüğü haberleri gelmeye devam ediyor.