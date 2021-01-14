‘Libya’da esir takası başladı’

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, bugünkü basın toplantısında, “Taraflar arasında tutukluların takası başladı” ifadesini kullandı.
Mismari, takasın 3 aşamasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.
Libya Ulusal Ordusu ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin esir takasına başladığını belirtti.
Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, bugünkü basın toplantısında, “Taraflar arasında tutukluların takası başladı” ifadesini kullandı.
Mismari, takasın 3 aşamasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.
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