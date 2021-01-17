İran'ın fırlattığı füzeler, ABD'ye ait uçak gemisinin 160 kilometre uzağında patladı

FoxNews'un haberine göre İran'ın tatbikat kapsamında fırlattığı uzun menzilli balistik füzeleri ABD Donanması'na ait 'USS Nimitz' uçak gemisinin 160 kilometre uzağında infilak etti.

Habere göre İran’ın fırlattığı füzeler, Hint Okyanusu’nda bulunan ticari bir geminin çok yakınında ve ‘USS Nimitz’ gemisinin öncülük ettiği taarruz grubunun 100 mil ötesinde suya düştü. Bununla birlikte füzeler ne uçak gemisinden, ne de gruptaki diğer gemilerden görülebildi, ancak patlamadan sonra parçaları her tarafa dağıldı.

Diğer yandan Tasnim Haber Ajansı, İran ordusunun balistik füzeler fırlatarak 1.8 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölümünün 3 Ocak'ta dolan yıldönümünde Tahran’da Amerikan karşıtı söylemler arttı, iki ülke arasındaki gerilimin tırmandığı ortamda İran, bir dizi tatbikat gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise güvenlik önlemlerini artırarak her türlü saldırı eylemine yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı. ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na inişinden sonra Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmüştü. İran, buna karşılık ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.