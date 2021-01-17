İsrail'de Pfizer aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci oldu

İsrail'de yeni koronavirüs salgınına karşı toplu aşılama yoğun bir şekilde devam ederken, Pfizer şirketinin aşısının uygulandığı 13 vatandaşın yüz felci geçirdiği bildirildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre 13 İsrail vatandaşı, Pfizer şirketinin koronavirüs aşısının ilk dozundan sonra fasiyal sinir (beyinden çıkıp yüz kaslarına giden sinir) felci yaşadı.

Haberde, "Bakanlığın verilerine göre en az 13 kişi parezi semptomları geliştirdi, ancak sağlık sisteminin içindeki doktorlar bu tür vakaların sayısının uygulmada daha fazla olduğuna inanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Aşıyı yaptıranların arasından bir kişi, aşı uygulamasından birkaç dakika sonra çenesinde ve ağızında garip hisler oluştuğunu anlattı:

"En az 28 saat boyunca bu şekilde devam etti. Tamamen yok olduğunu söyleyemem, ancak bunun dışında başka herhangi bir ağrı hissetmiyorum.”

İsrail Sağlık Bakanlığı, ilk dozun uygulanmasından sonra parezi semptomları geliştirenlerin, iyileşinceye kadar ikinci aşıyı ertelemeleri gerektiğini açıkladı. Bununla birlikte doktorlar, bu gibi durumlarda ikinci dozu vermenin mantıklı olup olmayacağından şüphe ediyor.

İsrail’de Kovid-19 aşılaması 20 Aralık’ta başlamış, aşının ikinci dozu 10 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı. İlk aşamada sağlık çalışanları, tıp öğrencileri, geriatri personeli ve devlet görevlileri herkese örnek olması için aşılanmıştı, ikinci aşamada ise 60 yaş üzerinde olan risk grubundaki kişilere aşı vurulmaya başlandı.

Aşının ilk dozu 2 milyondan fazla, ikinci dozu ise 200 binden fazla kişiye uygulandı.