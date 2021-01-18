Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır bloğu ile Katar arasındaki diplomatik krizin 5 Ocak'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde imzalanan bildiriyle sona ermesi sonrası beklenen adımlar birbiri ardına atılıyor. Son olarak Mısır'dan Katar'a uçuşlar yeniden başladı.

Suud liderliğindeki bloğun abluka uygulamaya başladığı 2017 yazında askıya alınan Katar'a yönelik uçuşları 3.5 yıl sonra yeniden başlatan ülkelere Mısır da eklendi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, uzun bir aradan sonra başkent Kahire'den Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı yola çıktı. Mısır Havayollarına (EgyptAir) ait uçağın 38 yolcu taşıdığını ve Kahire'ye 91 yolcuyla dönmesinin planlandığını aktardı. Mısır ile Katar arasında her gün karşılıklı 4 uçuşun yapılacağı kaydedildi.

10 Şubat'a kadar kampanya

Bugün itibariye Kahire ile Doha arasında seferlere başlayan Egypt Air, uçuşların ellerindeki ileri teknolojik özelliklerle donatılmış son model uçaklarla yapılacağını belirtti. Eygpt Air, Mısır'da düzenlenen Dünya Hentbol Şampiyonası sponsorluğu vesilesiyle başlattığı kampanya kapsamında, ocak ayı sonundan 10 Şubat'a kadar Doha'dan Kahire'ye bilet satın almak isteyenler için yüzde 20 indirim uygulayacağını duyurdu.

Mısır'ın 12 Ocak'ta hava sahasını Katar'a açmasının ardından Katar Havayolları da Kahire'ye günlük ve İskenderiye'ye haftada iki kez uçuşları başlatmıştı.

Toplantılar başlayacak

Kahire'deki kaynaklar, hava trafiğinin açılmasının Mısır ile Katar arasındaki ilişkileri yeniden kurma yolundaki ilk adım olduğunu, bu adımı, gelecek haftalarda Katarlı ve Mısırlı diplomatik ve güvenlik yetkilileri arasında birçok koordinasyon toplantısının izleyeceğini söyledi.

İlkin Katar Maliye Bakanı Kahire'ye gitti

Bir hafta önce Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi’nin, Doha’dan kalkan özel uçakla Kahire’ye yaptığı resmi ziyaretle, 2017 yazından beri ilk kez bir Katar uçağı Suudi Arabistan ve Mısır hava sahasını kullanarak yolculuk yapmış oldu.