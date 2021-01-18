İsrailli haham Asor: Koronavirüs aşısı vurduran, eşcinsel olur

İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı hahamın koronavirüsle ilgili açıklamaları tepki çekti. Haham Asor, aşı vurduranların eşcinsel olacaklarını iddia etti.

İsrail’de Ultra-Ortodoks haham Daniel Asor’un takipçilerine “Kovid-19 aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz” çağrısı tepkilere neden oldu.

İsrail medyasında yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Asor, aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu iddia etti.

According to Rabi Daniel Asor, the vaccine against covid-19 makes people homosexual! Gimme a break will y’a. https://t.co/rUw91jWGZz — Nadir-Dziri (@dziri_nadir) January 12, 2021

225 bin kişiye ikinci doz

Dünyanın en hızlı aşılama kampanyalarından birini sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.