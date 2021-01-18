İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump'ın bitmek üzere olan hükümetinin attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılan Muhammed Cevad Zarif, çıkışta gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

AA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı olarak uluslararası düzeyde ve ikili görüşmelerde Kasım Süleymani ve Muhsin Fahrizade suikastlariyle ilgili gerekli hukuki takibatı yaptıklarını ve milletvekillerine konuyla ilgili bilgi verdiğini aktaran Zarif, şunları kaydetti:

"İran, gerginlik ve savaş peşinde değildir. Trump'ın bitmek üzere olan hükümetinin attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır. İran'a saldırı gibi bir kastı olan önceki işgalleri göz önünde bulundurmalıdır. Bir-iki günlük ömrü kalan Trump hükümetine karşı caydırıcılığımız iyi işliyor." ​​​​​​​