Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır bloğu ile Katar arasındaki diplomatik krizin 5 Ocak'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde imzalanan bildiriyle sona ermesi sonrası beklenen adımlar birbiri ardına atılıyor. Bu kapsamda Mısır ile Katar, diplomatik ilişkileri başlatma kararı aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin diplomatik ilişkileri tamamıyla yeniden tesis etme kararı aldıkları belirtildi.

Körfez'de 3.5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de 'terör gruplarını desteklediği' suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda iki gün önce de Mısır-Katar arası uçuşlar yeniden başlamıştı. İlk yolcu uçağı başkent Kahire'den Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na gitmişti.