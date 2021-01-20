İsrail'de hamilelere aşı önceliği

Nüfusunun üçte birini koronavirüse karşı aşılayan İsrail, aşıda öncelikliler listesine hamileleri de dahil ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılamada dünyanın en hızlı giden ülkelerinden olan İsrail'de hamiler kadınlar da öncelikli gruplar arasına alındı.

Kan radyosuna konuşan pandemi ulusal koordinatörü Nachman Ash, "Hamile kadınların, özellikle de yüksek risk faktörü oluşturan durumları olan hamile kadınların aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Onları öncelik listesine dahil etmek zorundayız" dedi.

Ash, hamilelere koronavirüs aşısı yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda henüz yeterli araştırma olmamasına rağmen, 'biyoloji mantığından bakıldığında aşının hamileliğe ve fetüse zarar vermeyeceğini' söyledi.

Israel includes pregnant women on COVID-19 vaccines priority list https://t.co/BIYURuwDoa via @Reuters — Dan Williams (@DanWilliams) January 20, 2021

19 Aralık'ta aşılamaya başlayan ve halkının çeyreğini Pfizer- BioNTech aşısıyla şimdiden aşılayan İsrail'de bu hafta birçok hamile kadın, Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yerel basın içlerinden birinin solunum cihazına bağlandığını ve sezaryene başvurulduğunu aktardı.

Pfizer sözcüsü, hamilelere aşı yapılmasının 'ilgili sağlık kurumunun kendi kararı' olduğunu söyledi.