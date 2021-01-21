ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvan kısa süreliğine değişti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvan kısa süreliğine değişikliğe uğrayarak, 'ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi' oldu.

ABD'de Joe Biden'ın 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlamasından saatler sonra, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait resmi Twitter hesabındaki unvanı değişti.

Yeni unvanda 'ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi' ifadesi kısa süreliğine yer alırken, değişikliğin sosyal medyaya yansıması üzerine söz konusu unvan eski haline getirildi.

Any idea who is in charge of US 🇺🇸 Embassy to #Israel 🇮🇱 Twitter account @USAmbIsrael? #Biden's folks changed it to “US Ambassador to Israel, the West Bank & Gaza”



Then back to just Israel



The US under @JoeBiden does not recognize Israel’s sovereignty over #Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/O77lZh79Yh — Saad Whatsittoya Abedine (@SaadAbedine) January 20, 2021

Yerel basına konuşan büyükelçilik yetkilileri, bu durumun herhangi bir politika değişikliği anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın kadrosundan olan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın görevinin bugün itibariyle sona erdiği açıklandı.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018’de Kudüs’e taşımasının ardından, Doğu Kudüs’te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunu kapatarak herkesin İsrail Büyükelçiliğinden hizmet almasını istemişti.