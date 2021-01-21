ABD, Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusuna 200 asker gönderdi

Suriye devlet tevlevizyonu Syria TV’nin aktardığına göre askerler helikopterlerle ABD’nin Haseke’deki El Şeddedi üssü ve Deyr ez Zor’daki El Omar ve Koniko petrol sahalarına sevk edildi.

ABD ve müttefikleri 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta IŞİD’e karşı askeri operasyon yürütüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2016'daki seçimlerinden önce Suriye’den asker çekme sözü vermiş ve Aralık 2018'de bu ülkeden askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurmuştu. Ancak, daha sonra gelirleri ABD’nin müttefiki Demokratik Suriye Güçleri’ne giden petrol sahalarının korunması için askerlerin bir kısmını bölgede bırakma kararı almıştı.