Rusya'dan Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği çifte bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Dost ülke Irak'ta güvenliği ve istikrarı bozmaya yönelik bu cüretkar terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Tüm tezahürleriyle teröre karşı mücadelede, Irak yönetimi ve halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Bu küresel tehdide karşı etkili ve tavizsiz mücadelede, uluslararası müşterek çabaların etkinleştirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, mağdurlara acil şifalar diliyoruz" denildi.