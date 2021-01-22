Hamaney, Trump'ın hesabını kapatan Twitter'da Trump'a suikast imasında bulunan mesaj paylaştı

Geçen yılı ABD Başkanı Donald Trump'ın emrettiği Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla karşılayıp ABD'nin desteğiyle İsrail'e isnat edilen baş nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla bitiren İran, hafta ortası iktidarı devreden Trump'ın ardından alışılmadık bir intikam mesajı yolladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 6 Ocak'ta Trump'ın mitinginin ardından destekçilerinin Kongre'ye saldırması üzerine Trump'ın hesabını kapatmış bulunan Twitter'da, 45. ABD Başkanı'na suikast imasında bulunan paylaşım yaptı.

🔻انتقام حتمی است



قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند.

اگر چه کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد؛ اما بالاخره غلطی کردند، بایستی #انتقام پس بدهند؛ #هم_آمر_هم_قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس بدهند.

۱۳۹۹/۰۹/۲۶ pic.twitter.com/i2DYpPSBhw — KHAMENEI.IR‎ | سایت (@khamenei_site) January 21, 2021

'İntikam kesin'

Twitter'ın herhangi bir yaptırımına maruz kalıp kalmayacağı merak konusu olan paylaşımda, çeşitli golf kulüplerine sahip olan ve golf oynamayı çok seven Trump'a benzer bir figürü bu sporu icra ederken gösteren bir fotoğraf yer aldı.

İnsansız hava aracı tarafından hedef alınmış gözüken kuşbakışıyla golf sahasında sopa sallayan Trump fotoğrafına, Hamaney'in Süleymani suikastının birinci yıldönümü öncesi yaptığı "İntikam kesin" açıklaması eşlik etti. İran dini lideri 16 Aralık'ta "Generel Süleymani'nin öldürülmesini emredenlerle gerçekleştirenler cezalandırılmalı. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda alınacaktır" diye tweetlemişti.

Daha önce aşı tweeti kaldırılmıştı

Twitter, bu ayın başında Hamaney'in ABD ve Britanya üretimi aşılara güvenilemeyeceği ve diğer ulusları zehirlemeyi amaçlıyor olabileceğine dair mesajını kaldırmıştı. Sosyal medya platformu, bu tweetin 'yanlış bilgilendirmeyle ilgili kurallarını ihlal ettiğini' açıklamıştı.

İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini liderin bugünkü tweetine, Twitter'dan hemen bir tepki gelmedi.

Trump, 2015'te İran'la nükleer anlaşmadan çekilip 'tarihin en ağırı' diye nitelediği yaptırımlarla Tahran'ın hayat damarlarını kesmeye çalışmıştı.

İran'la nükleer anlaşmayı kotaran eski Başkan Barack Obama'nın 8 yıl yardımcılığını yaptıktan sonra Trump'ın yerine Beyaz Saray'a seçilen Joe Biden, şartlı şekilde anlaşmaya dönme mesajları verdi. Çarşamba göreve başlayan Biden'a Tahran "Sözler yetmez, icraat lazım, Trump'ın politikalarını tekrar etmeyin" çağrısında bulundu.