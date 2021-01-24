Ayasofya'nın kopyası Suriye'nin Sukeylebiye kentinde inşa ediliyor

Suriye'nin Sukeylebiye kentinde Ayasofya'nın kopyası yeni bir kilise inşa ediliyor. Bir Ortodoks katedrali olarak hizmet verecek olan tapınak, aynı zamanda kentte yaşamını yitiren askerlerin anıtı olacak.

İstanbul'daki Ayasofya'dan esinlenerek geçen sonbaharda yapımına başlanan tapınağın, Suriye’nin Hama vilayetine bağlı Sukeylebiye kentinde inşa edileceği ve Temmuz 2020’de tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Şehir milisleri komutanı Nabil Abdullah, Hıristiyan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Sukeylebiye kentinde inşa edilecek tapınağın sadece bir kilise değil, aynı zamanda kenti militanların saldırılarından korurken yaşamını yitiren asker ve milislerin anıtı olacağını söyledi.

Abdullah, "Buraların kutsal topraklar olması, insanların ibadet etmesi ve hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Ayasofya Kilisesi’ni inşa etme fikri ortaya çıktı. Burada, bu kutsal topraklarda, biri Suriye ordusunun hayatını kaybeden kahramanlarına, ikincisi ise teröre karşı savaşmak için canlarını veren Rus askerlerine adanmış iki anıt olacak. Eylül 2020’de temeli atılan kilisenin inşaatını 17 Temmuz 2021’e kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Tapınak, Abdullah'ın bağışladığı arazi üzerine inşa ediliyor. Savaştan önce başarılı bir girişimci olan Abdullah, benzin istasyonu, oto yıkama ve birkaç küçük işletmenin sahibiydi. İşletmelerin birçoğu militanların saldırıları sonucu yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Sukeylebiye, Suriye'de Ortodoks Hıristiyanlığın ana merkezlerinden biri olması nedeniyle 2011 yılında başlayan çatışmalarla birlikte militanların başlıca hedeflerinden biri oldu. Yerel milisler, hükümet güçleriyle birlikte şehri savunarak birkaç yıl boyunca ellerinde tutu. Militanların tamamen geri püskürtülmesi ve bölgenin korunması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin savaşa müdahil olup teröristlere havadan saldırdığı 2015 yılından sonra mümkün oldu.