Kayıt
17:16 24 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin bataryası

    'İsrail'in İran'a karşı geliştirdiği Demir Kubbe, ABD tarafından Körfez ülkelerine konuşlandırılacak'

    © AFP 2020 / JALAA MAREY
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 416
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104004/66/1040046671_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_c408fd4904c615149ff9c6a289d482e1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202101241043646026-israilin-irana-karsi-gelistirdigi-demir-kubbe-abd-tarafindan-korfez-ulkelerine-konuslandirilacak/

    Washington'da başkanlık Donald Trump'tan Joe Biden'a devrolurken, İran'ı baş düşman kabul eden İsrail'in geliştirip 2011'den beri kullandığı Demir Kubbe'yi satın alan ABD'nin bu hava savunma sisteminin füze avcısı bataryalarını Körfez ülkelerine konuşlandırması bekleniyor.

    ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın bir dizi Müslüman Arap ülkesinin İsrail'le normalleşme anlaşmalarına varmasını sağlaması sonrası, ABD'nin İsrail'den aldığı Demir Kubbe hava savunma sistemlerini Körfez ülkelerindeki üslerine konuşlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

    İsrail'in Haaretz gazetesinin güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD'deki muhataplar, İsrail yapımı Demir Kubbe hava sistemlerini Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ülkelerindeki üslerine konuşlandırmak için üst düzey İsrailli yetkililerin onayını aldı. ABD, Körfez ülkelerinde 12'den fazla üste faaliyet gösteriyor.

    Bu tesisler, İran kıyılarına (BAE’nin El Dhafra Hava Üssü örneğinde olduğu gibi) en az 100 km ya da en fazla 300 km mesafede.

    Haber, Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'le normalleşmeye yönelik İbrahim Anlaşmaları imzalaması ve ABD'nin BAE ve Suudi Arabistan ile büyük silah satışı anlaşmaları yapması sonrası geldi.

    3 hafta önce İsrail Savunma Bakanlığı Füze Savunma Organizasyonu, Rafel İleri Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen Demir Kubbe'nin ikinci bataryasını ABD Savunma Bakanlığı'na teslim etti. 

    İki ülke arasında Ağustos 2019'da iki bateri teslimatı için anlaşma yapılmıştı. 

    İkinci baterinin teslimat töreninde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz "Bu sistemin ABD ordusunun askerlerini balistik ve hava tehditlerine karşı korumaya yardım edeceğinden eminim" dedi. 

    ABD'nin güvenlik hassasiyetlerinden ötürü İsrailli yetkililerin sistemin hangi ülkelere konuşlanacağına dair bilgi paylaşmadığını aktaran Haaretz "Amerikalıların güçlerini İran ile vekilerine karşı savunmak için konuşlandırmasına İsrail kapalı kapılar ardında zımni onayını verdi" diye yazdı.

    Konuşlandırmanın Körfez Arap ülkelerinin yanısıra Rusya korkusuyla Doğu Avrupa ülkelerine yapılmasının da beklendiği belirtildi.

    2011'den beri Demir Kubbe'yi kullanan İsrail, Gazze'deki Hamas ve benzer örgütlerle Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 2 binden fazla 'primitif' füze, İHA ve Grad roketini havada imha ederek yüzde 90'dan fazla başarı oranı elde etti, ancak önemli bir devletin gelişmiş balistik ve füze kabiliyetlerine karşı sınama 'fırsatı' bulmadı.

    Devlet dışı aktörlerin silahlarına karşı etkili olduğunu kanıtlayan Demir Kubbe'nin, gelimiş manevra ve radardan kaçınma kabiliyetine sahip binlerce balistik ve cruise füzesi ile İHA'ya sahip İran'ın saldırılarına karşı nasıl savunma yapabileceği henüz açıklığa kavuşmuş değil.

    Ocak 2020'de Trump'ın emriyle düzenlenen Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak İran, Bağdat'ı önceden bilgilendirerek Irak'taki iki ABD askeri üssüne balistik füze saldırısı başlattığında, Amerikan hava savunması tek bir füzeyi engelleyememişti.

    Demir Kubbe'nin Rusya yakınlarına olası konuşlanmasına gelince, Moskova'nın füze yetenekleri İran'ınkinden çok daha gelişmiş durumda. Buna, kıtalararası balistik füzelerle fırlatılan bağımsız olarak hedeflenebilir çoklu araçlar (her biri farklı bir hedefi vurmayı amaçlayan birkaç termonükleer savaş başlığı içeren balistik füzeler) ve Rusya ordusunun yeryüzündeki tüm savunma sistemlerini yenebileceğini söylediği yeni nesil hipersonik silahlar da dahil.

    Etiketler:
    Füze, konuşlandırmak, Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri, Körfez, İsrail, ABD, Rusya, İran, Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi, Demir Kubbe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet