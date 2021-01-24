'İsrail'in İran'a karşı geliştirdiği Demir Kubbe, ABD tarafından Körfez ülkelerine konuşlandırılacak'

Washington'da başkanlık Donald Trump'tan Joe Biden'a devrolurken, İran'ı baş düşman kabul eden İsrail'in geliştirip 2011'den beri kullandığı Demir Kubbe'yi satın alan ABD'nin bu hava savunma sisteminin füze avcısı bataryalarını Körfez ülkelerine konuşlandırması bekleniyor.

ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın bir dizi Müslüman Arap ülkesinin İsrail'le normalleşme anlaşmalarına varmasını sağlaması sonrası, ABD'nin İsrail'den aldığı Demir Kubbe hava savunma sistemlerini Körfez ülkelerindeki üslerine konuşlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD'deki muhataplar, İsrail yapımı Demir Kubbe hava sistemlerini Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ülkelerindeki üslerine konuşlandırmak için üst düzey İsrailli yetkililerin onayını aldı. ABD, Körfez ülkelerinde 12'den fazla üste faaliyet gösteriyor.

Israel has agreed to let the U.S. deploy Israeli-made Iron Dome missile defense systems in its military bases in the Persian Gulf, Europe, and elsewhere in Asia, the Haaretz newspaper reported https://t.co/2sgtJddKwX — Bloomberg (@business) January 24, 2021

Bu tesisler, İran kıyılarına (BAE’nin El Dhafra Hava Üssü örneğinde olduğu gibi) en az 100 km ya da en fazla 300 km mesafede.

Haber, Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'le normalleşmeye yönelik İbrahim Anlaşmaları imzalaması ve ABD'nin BAE ve Suudi Arabistan ile büyük silah satışı anlaşmaları yapması sonrası geldi.

3 hafta önce İsrail Savunma Bakanlığı Füze Savunma Organizasyonu, Rafel İleri Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen Demir Kubbe'nin ikinci bataryasını ABD Savunma Bakanlığı'na teslim etti.

İki ülke arasında Ağustos 2019'da iki bateri teslimatı için anlaşma yapılmıştı.

İkinci baterinin teslimat töreninde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz "Bu sistemin ABD ordusunun askerlerini balistik ve hava tehditlerine karşı korumaya yardım edeceğinden eminim" dedi.

Israel Missile Defense Organization & the U.S. Missile Defense Agency successfully completed a series of intercept tests of an advanced version of the David's Sling weapon system. IMDO & Rafael also demonstrated Iron Dome ability to intercept cruise missiles, UAVs & other threats pic.twitter.com/MBpViMmD7S — Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 15, 2020

ABD'nin güvenlik hassasiyetlerinden ötürü İsrailli yetkililerin sistemin hangi ülkelere konuşlanacağına dair bilgi paylaşmadığını aktaran Haaretz "Amerikalıların güçlerini İran ile vekilerine karşı savunmak için konuşlandırmasına İsrail kapalı kapılar ardında zımni onayını verdi" diye yazdı.

Konuşlandırmanın Körfez Arap ülkelerinin yanısıra Rusya korkusuyla Doğu Avrupa ülkelerine yapılmasının da beklendiği belirtildi.

SAME SCRIPT DIFFERENT CABINET....



I Get By With a Little Help From My Friends: Israel Authorises US Deployment of Iron Dome Near Iranhttps://t.co/KjtHDHFbbl — Thomas cavin (@Thomascavin) January 24, 2021

2011'den beri Demir Kubbe'yi kullanan İsrail, Gazze'deki Hamas ve benzer örgütlerle Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 2 binden fazla 'primitif' füze, İHA ve Grad roketini havada imha ederek yüzde 90'dan fazla başarı oranı elde etti, ancak önemli bir devletin gelişmiş balistik ve füze kabiliyetlerine karşı sınama 'fırsatı' bulmadı.

Devlet dışı aktörlerin silahlarına karşı etkili olduğunu kanıtlayan Demir Kubbe'nin, gelimiş manevra ve radardan kaçınma kabiliyetine sahip binlerce balistik ve cruise füzesi ile İHA'ya sahip İran'ın saldırılarına karşı nasıl savunma yapabileceği henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Ocak 2020'de Trump'ın emriyle düzenlenen Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak İran, Bağdat'ı önceden bilgilendirerek Irak'taki iki ABD askeri üssüne balistik füze saldırısı başlattığında, Amerikan hava savunması tek bir füzeyi engelleyememişti.

Demir Kubbe'nin Rusya yakınlarına olası konuşlanmasına gelince, Moskova'nın füze yetenekleri İran'ınkinden çok daha gelişmiş durumda. Buna, kıtalararası balistik füzelerle fırlatılan bağımsız olarak hedeflenebilir çoklu araçlar (her biri farklı bir hedefi vurmayı amaçlayan birkaç termonükleer savaş başlığı içeren balistik füzeler) ve Rusya ordusunun yeryüzündeki tüm savunma sistemlerini yenebileceğini söylediği yeni nesil hipersonik silahlar da dahil.