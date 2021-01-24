İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz

Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de kapsayan bölge turu kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, havalimanında İran medyasına açıklamalarda bulundu.

Temaslarında bölgesel işbirliğini ele alacağını aktaran Zarif, "Kardeş ülke Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz. Bugün Azeri toprakları Azerbaycan halkının elindedir. Halkın kurtarılan bölgelerdeki evlerine süratle dönmesi için yardım etmek istiyoruz" dedi.

Azerbaycanlı yetkililerle Karabağ'daki istikrar, barış ve yeniden imar konularını konuşacaklarını söyleyen Zarif, transit geçişler ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili müzakerelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmiş ve binlerce can alarak 9 Kasım’a kadar sürmüştü. 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmayla bir dizi kesim Azerbaycan'ın kontrolüne geri dönerken bölgeye Rusya'nın barış gücü konuşlandırılmıştı.