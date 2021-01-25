Suriye’de militanlar askerleri taşıyan otobüse ateş açtı: Üç kişi öldü, on yaralı var

Suriye’de Palmira ve Deyr ez Zor arasındaki karayolunda askerleri taşıyan bir otobüse militanların silahlı saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Sputnik’e konuşan bir askeri kaynağın aktardığı bilgiye göre militanların Palmira ve Deyr ez Zor arasındaki karayolunda seyreden bir otobüse ateş açması sonucu 3 Suriyeli asker hayatını kaybetti, 10 askerse yaralandı.

Kaynak, “Yerel saatle 13.40'ta (TSİ 14.40), Tanf bölgesi yönünden gelen terörist bir grup tarafından askerleri taşıyan otobüse ateş açıldı, saldırı sonucu 3 asker öldü, 10 asker yaralandı” açıklamasında bulundu.

Saldırının Şola kasabası kırsalında gerçekleştiği anlaşıldı.

Daha sonra Reuters, terör yanlılarının ağ kaynaklarına atıfta bulunarak saldırının sorumluluğunu IŞİD’in üstlendiğini bildirdi. Habere göre militanlar, saldırıda 40 Suriyeli askerin öldüğünü, 6 askerin de yaralandığını ileri sürdü.

30 Aralık’ta aynı bölgede sivillerin bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırıda 28 sivil hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralamıştı.