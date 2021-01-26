İsrail'de iki doz koronavirüs aşısı yapılan 128 bin kişiden sadece 20'si virüse yakalandı

Maccabi Sağlık Servisi tarafından açıklanan verilere göre, İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapılan 128 bin 600 kişiden sadece yüzde 0.015'i (20 kişi) koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Enfekte olan 20 kişinin yarısının kronik hastalığı bulunduğu, ateşlerinin 38.5 derecenin üzerine çıkmadığı veya hastaneye kaldırılmadıkları ifade edildi. Kurum, bu sonuçları 'ümit verici' olarak değerlendirdi.

Araştırmayı yürüten isimlerden Anat Ekka Zohar, enfekte hastaların farklı profillerden gelmesinin Pfizer'in deneme sonuçlarıyla uyumlu olduğunu belirterek, "Bu hastaların semptomlarını ve komplikasyon geliştirip geliştirmediklerini takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

9 milyonluk nüfusuyla 'aşılama yarışında' dünya lideri konumundaki İsrail'de aşılama 9 Aralık'ta başlamıştı. Ülkede 2.6 milyon kişiye tek doz aşı, 1.2 milyon kişiye işe iki doz aşı uygulandı.

İsrail'de şimdiye kadar 600 bin vaka görülürken, 4 bin 478 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti. Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.