Reuters muhabirinin aktardığına göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
صاروخ وإلا بزر رامي بلونته في الجو 👀 #الرياض_lلان pic.twitter.com/NRu2cZuptX— خالد الياس (@khaledi90) January 26, 2021
Al Arabiya kanalı, Suudi hava savunma sistemlerinin Riyad semalarında balistik füze düşürdüğünü yazdı.
It seems a missile was intercepted at 12:52 pm Riyadh time according to social media posts and timestamped videos.— Mohammed Khalid Alyahya (@7yhy) January 26, 2021
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