İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan ve Gazze'deki sivil hedefleri vurma tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, sivil yerleşim alanları dahi olsa Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurabileceklerini belirterek, "Bir evin yakınında roket tespit edilirse o ev askeri hedeftir" dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün her yıl düzenlediği uluslararası konferansta bir konuşma yaptı.

Lübnan Hizbullahının elinde ve abluka altındaki Gazze'de çok sayıda roket deposu bulunduğunu ileri süren Kochavi, Lübnan'da 'her beş evden birinde roket depolandığını' iddia etti.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmek niyetinde olmadığını savunan Kochavi, "Yalnız askeri hedeflere saldıracağız. Ancak bir evin yakınında roket tespit edilirse o ev askeri hedeftir" ifadelerini kullandı.