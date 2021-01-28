Suudi yazardan bayrak değişikliği teklifi: Şiddete karşı olduğumuzu göstermek için kılıç kaldırılsın

Suudi Arabistanlı yazar Ahmedi, İslam’ın şiddet ve öldürme dini olmadığını belirtmek için “Bayraktan kılıç kaldırılsın” önerdi. Yazarın bu önerisi, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

Suudi Arabistanlı yazar Fehed Amir el Ahemdi, Twitter üzerinde yaptığı açıklamayla tartışmalara yol açtı.

Ülkesinin bayrağında bulunan kılıç sembolünün kaldırılmasını öneren yazar, "Suudi bayrağımızdan kılıcın kaldırılmasını öneriyorum çünkü; (birincisi) şimdiki çağımıza uygun değil ve (ikincisi) Allah’ın söylediği gibi, ‘dinde ikrah yok’, (üçüncüsü) Henefi Hanefi mezhebimize isnat edilen şiddet ve öldürme iddialarını reddetmek için… Bununla birlikte fotoğrafta gözüktüğü gibi Suudi Bayrağı 6 defa değiştirilmiş, 2’sinde kılıç olmadığı biliniyor" diye yazdı.

اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

و (ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.

علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور: pic.twitter.com/2SfRnttlEC — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) January 27, 2021

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Ancak yazar el Ahmedi’nin bu açıklaması farklı görüşlere neden oldu. Öneriye karşı çıkan Settam bin Halid Al Suud, "Kılıç, güç ve adaletin sembolü ve tarihimizin asil bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

السيف هو رمز للقوةوالعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف, على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي https://t.co/M1RCh1QLDI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 27, 2021

​'Bayrak çağdaş mı olmalı? Yeni çağa uygun olan nedir?'

Öneriyle ilgili yorum yapan başka bir kullanıcı, şunları yazdı:

Nokta nokta öneriyi ele alalım;

1. Bayrak çağdaş mı olmalı? Yeni çağa uygun olan nedir?

2. Ayetle ne alakası var?

3. Bir gazete veya televizyonun dile getirdiği iddialar bayrağımızı değiştirmemiz için makul bir neden mi? Böyle yaparsak, bayrağımızın aslında şiddeti ve öldürmeyi temsil ettiğini kabul etmiş oluruz.”

نأخذها نقطة نقطة:



١- وهل المفترض في العلم ان يكون عصري، وماهو المناسب للعصر الحديث ؟



٢- ماعلاقة الاية ؟



٣- هل ادعاءات العنف من صحيفة او قناة سبب مقنع لتغيير علم دولتنا؟ وفي حال اننا غيرنا العلم فهذا اعتراف بأن علمنا كان يرمز للعنف والقتل . pic.twitter.com/90T9290z6j — عمر آل الشيخ (@Omar_Alalsheak) January 27, 2021

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Ancak bu öneriyi normal karşılayanlar da vardı. Saad Nasır el Hüseyin, kılıcın hurma ağacıyla değiştirilebileceğini ifade ederek, “Hurma ağacının bereket, güveni ve istikrarı” temsil ettiğini söyledi.

اتفق معك.

ربما لو استبدل السيف بالنخلة فقد يكون اجمل، فالنخلة رمز الجزيرة العربية فهي تعني الخير والأمن والاستقرار. — ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) January 27, 2021

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