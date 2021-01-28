Suudi Arabistan’da yeşil ve mavi hidrojen adımı: İkinci bir Almanya olmak istiyoruz

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yüzde 50 oranında yenilenebilir enerji üretme planlarını sürdürürken, mavi ve yeşil hidrojen geliştirmek amacıyla ortaklık yapmak için Avrupalı bir firma arıyor.
#SaudiArabia: The world's largest oil exporter explores adding 50% #renewables to its energy mix https://t.co/2N3MT8ow3H— The National (@TheNationalNews) January 28, 2021
Enerji Bakanı Prens Selman bin Abdülaziz, yenilenebilir enerji konusunda "ikinci bir Almanya" olmak istediklerini söyledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Riyad’da sınırlı kapasitede düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi etkinliğinde konuşan Bakan, "Mavi ve yeşil hidrojen konusunda birçok ülkeyle çalışıyoruz ve daha çok yeşil ve mavi hidrojene öncülük edeceğimizi söyleyebilirim" dedi.
Yenilenebilir enerji programı başlatan Suudi Arabistan, ilk güneş enerji ve rüzgarsantrallerini inşa ederken, aynı zamanda sivil kullanım için nükleer güç geliştirmeyi planlıyor.
Son yıllarda enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlayan Körfez ülkeleri arasında gazdan elde edilen mavi hidrojen ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojen popüler bir alternatif haline gelmeye başladı.
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