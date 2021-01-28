Suudi Arabistan’da yeşil ve mavi hidrojen adımı: İkinci bir Almanya olmak istiyoruz

Suudi Arabistan’da alternatif ve yenilenebilir enerji arayışı devam ediyor. Enerji Bakanı Prens Selman bin Abdülaziz, mavi ve yeşil hidrojen üretmek için Avrupalı bir ortak aradıklarını belirterek, krallığın enerji konusunda ‘ikinci bir Almanya’ olmak istediğini aktardı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yüzde 50 oranında yenilenebilir enerji üretme planlarını sürdürürken, mavi ve yeşil hidrojen geliştirmek amacıyla ortaklık yapmak için Avrupalı bir firma arıyor.

#SaudiArabia: The world's largest oil exporter explores adding 50% #renewables to its energy mix https://t.co/2N3MT8ow3H — The National (@TheNationalNews) January 28, 2021

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Enerji Bakanı Prens Selman bin Abdülaziz, yenilenebilir enerji konusunda "ikinci bir Almanya" olmak istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Riyad’da sınırlı kapasitede düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi etkinliğinde konuşan Bakan, "Mavi ve yeşil hidrojen konusunda birçok ülkeyle çalışıyoruz ve daha çok yeşil ve mavi hidrojene öncülük edeceğimizi söyleyebilirim" dedi.

“Elektrik sektörümüzdeki yakıtının yüzde 50'sini gaza çevireceğiz ve geri kalanı da yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz" diyen Prens Selman bin Abdülaziz, "Bununla birlikte, israf edilmek yerine ihraç edebileceğimiz binlerce varil petrolden de tasarruf etmiş olacağız" diye ekledi.

Yenilenebilir enerji programı başlatan Suudi Arabistan, ilk güneş enerji ve rüzgarsantrallerini inşa ederken, aynı zamanda sivil kullanım için nükleer güç geliştirmeyi planlıyor.

Son yıllarda enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlayan Körfez ülkeleri arasında gazdan elde edilen mavi hidrojen ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojen popüler bir alternatif haline gelmeye başladı.