Seçime iki ay kala İsrailli siyasiler Netanyahu'nun peşinden TikTok'a akın ediyor

Twitter, Facebook, Instagram, Telegram hesaplarının her birinde milyonlarca takipçisi olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, genelde ergenlerin kullandığı TikTok'u da es geçmeyerek kendine yeni bir kamuoyu yarattı.

With an election campaign practically virtual, Prime Minister Benjamin Netanyahu and other Israeli politicians flock to TikTok https://t.co/07XgXJ5muF by @mazalm3 — Al-Monitor (@AlMonitor) January 28, 2021

Kororonavirüs pandemisine karşı toplu aşılama programını çok hızlı yürüterek seçimleri kazanmaya oynayan Netanyahu'nun 19 Aralık'ta aşı yaptıran ilk İsrailli olmasının ardından hastane önünde çektiği videoyu koyarak açtığı TikTok hesabında şimdiki halde yer alan 12 video, milyonlarca kez izlenmiş gözüküyor.

Bibi'nin 'insani' yüzü

2015'ten beri sosyal medyayı seçim kampanyası aracı olarak çok güçlü şekilde kullanan sağcı liderin aşı yaptırdıktan sonra kendisini harika hissettiği söylediği ilk video 3 milyon kez, takip edenler yüz binlerce kez, ayna karşısında makineyle saç traşı yaparken neşe içinde konuştuğu 12. video 1.2 milyon kez izlendi.

Aşırı harcamalarından yolsuzluklarına, eşinin sinir krizlerinden oğlunun edepsizliklerine skandallarla birlikte anılagelen 71 yaşındaki Netanyahu, 2. doz aşıyı yaptırmasının ardından paylaştığı 'Bibi'nin Diyeti' videosunda koronavirüs pandemisinde nasıl zayıfladığına dair ipuçları vermek gibi taktiklerle, takipçilerine daha insani bir yüzünü sunmakla meşgul.

Kendiyle dalga geçmek makbul

İsrail Başbakanı'nın maddi yatırım ve profesyonel bir ekiple girdiği sosyal medya üzerinden dijital üstünlük sağladığı rakipleri de boş durmuyor. Laik-merkez sol muhalefet lideri Yair Lapid, ocakta TikTok hesabı açıp ilkin 'Parmakların meydan okuması' videosunu koydu. O zamandan beri 13 video daha paylaşan Lapid, hepsinde kendisiyle dalga geçerek eğlenceli mesajlar verdi.

TikTok'ta sökün ettiler

Aşırı milliyetçi parti Yamina'nın lideri Naftali Bennett, Bibi'nin hem rakibi hem koalisyon ortağı olan Savunma Bakanı Benny Gantz, iktidar partisi Likud'un Yerleşim İşleri Bakanı Tzachi Hanegbi, Mavi-Beyaz koalisyonundan eski bakan Yizhar Shai ve birçok bakanla milletvekili de TikTok'ta boy göstermekte gecikmedi.

İsrail'de internet sağlayıcıların raporuna göre pandeminin geçen yazdan itibarenki döneminde İsraillilerin TikTok kullanımı yüzde 60 oranında artış gösterdi.