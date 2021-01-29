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    72. Zafer Günü / Hmeymim hava üssü

    Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssünde Aziz Aleksandr Nevskiy'in anıtı açıldı

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    Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki Hmeymim üssünde, Rus ordusunun aziz koruyucusu sayılan Aziz Aleksandr Nevski’nin anıtı açıldı.

    Lazkiye'deki Hmeymim üssünde, Leningrad ablukasının kaldırılmasının 77. yıldönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi. Tören sırasında, 13. yüzyılda yaşayan Rus savaş kahramanı ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin azizi Büyük Prens Aleksandr Nevskiy anıtının açılışı yapıldı.

    Törende konuşan Suriye'deki Rus ordu birliğinin komutan yardımcısı Koramiral İgor Kuroçkin, "Bugün büyük komutan Aziz Büyük Prens Aleksandr Nevskiy'i büyük bir minnetle anıyoruz. Bugünün, Leningrad ablukasının kaldırılması yıldönümüne rastlaması tesadüf değil. Aleksandr Nevskiy kendini sadece seçkin bir komutan olarak değil aynı zamanda zeki ve bilge politikacı olarak gösterdi. Katolik Roma’nın Rusya’yı Altın Ordu’ya karşı Batı koalisyonu içine dahil etme çabasına başarıyla karşı koydu. Prens, papanın provokasyonlarına boyun eğmeden göçebelerin Rus topraklarındaki yıkıcı işgalini diplomatik yöntemlerle engellemeyi başardı" ifadelerini kullandı.

    Aleksandr Nevskiy'in, günümüz askerlerin belleğinde sadece İsveç ve Alman şövalyelere karşı zafer elde eden bir kahraman olarak kalmaması gerektiğini dile getiren Kuroçkin, kendini savaş alanlarında olduğu kadar diplomaside de gösteren Büyük Prens'in Rus devletçiliğinin kurucusu ve koruyucusu imajının günümüzde de aktüel olduğunu kaydetti.

    Heykeltıraş Mihail Serdyukov tarafından Rusya’da yapılan anıt Hmeymim'e getirilerek İlyas Peygamberin adını taşıyan Ortodoks Kilisesi’nin önünde, Sovyet komutan Mareşal Konstantin Rokosovski anıtının yanın yerini aldı.

    Bu yıl, Büyük Prens Aleksandr Nevskiy'in 800. doğum günü kutlanıyor.

    Etiketler:
    Hmeymim Üssü, Lazkiye, Suriye, anıt, İgor Kuroçkin, Mihail Serdyukov, Aleksandr Nevskiy
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